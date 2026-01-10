Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Dwa dni, dwa komunikaty. Rozdźwięk wśród władz jemeńskich separatystów

Wojska Rady Przejściowej Południa w Jemenie
Wojska Rady Przejściowej Południa w Jemenie
Jemeńska separatystyczna Rada Przejściowa Południa (STC) zaprzeczyła jakoby została rozwiązana. Sprzeczne komunikaty ze strony władz Rady, wspieranej przez Zjednoczone Emiraty Arabskie, podkreślają rozłam w organizacji - pisze Reuters. W grudniu STC zajęła części południowego i wschodniego Jemenu, eskalując konflikt z jemeńskimi siłami rządowymi, co zaostrzyło napięcia z Arabią Saudyjską.

W stolicy Arabii Saudyjskiej rozpoczęły się w tym tygodniu negocjacje między członkami rebelianckiej formacji Rada Przejściowa Południa (Southern Transitional Council, STC) a jemeńskimi siłami rządowymi. W piątek obecni w Rijadzie przywódcy Rady ogłosili, że organizacja zostaje rozwiązana.

Jednak dzień później, w sobotę, inni przywódcy Rady zaprzeczyli tym doniesieniom - przekazał Reuters. W negocjacjach w Rijadzie nie bierze udziału sam przywódca STC, Aidarous al-Zubaidi, który uciekł z Jemenu w środę. Arabia Saudyjska twierdzi, że Zjednoczone Emiraty Arabskie pomogły mu w ucieczce samolotem, który został namierzony na lotnisku wojskowym w Abu Zabi.

Wojska Rady Przejściowej Południa w Jemenie
Wojska Rady Przejściowej Południa w Jemenie
Źródło: Reuters

Wojna domowa w Jemenie

W Jemenie od lat trwa wojna domowa między siłami rządowymi a rebeliantami Huti. Konflikt eskalował, gdy w 2011 roku Huti zaczął wspierać Iran, chcąc osłabić pozycję Arabii Saudyjskiej, postrzegającej Jemen jako część własnej strefy wpływów. Rijad rozpoczął interwencję zbrojną w 2015 roku w ramach koalicji państw arabskich, między innymi ze Zjednoczonym Emiratów Arabskich.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Nowy front wojny domowej w Jemenie

Nowy front wojny domowej w Jemenie

Co z ewakuacją Polaków? "Nikt nie wie, kto znajdzie się na liście"

Co z ewakuacją Polaków? "Nikt nie wie, kto znajdzie się na liście"

BIZNES

Jednak Arabia Saudyjska i ZEA rywalizują między sobą o wpływy w Jemenie. Choć oba kraje współpracują przeciwko Huti, w samym Jemenie popierają różne ugrupowania. Tamtejszy rząd z Raszadem al-Alimim na czele wspierany jest przez Rijad, podczas gdy Abu Zabi współpracuje z rebeliancką Radą Przejściową Południa.

Obecna eskalacja walk w Jemenie związana jest z narastającym konfliktem między Rijadem a Abu Zabi. STC była początkowo częścią koalicji przeciwko Huti, jednak postanowiła dążyć do autonomii południa Jemenu, a od 2022 roku jest częścią sojuszu kontrolującego południowe obszary kraju.

W grudniu STC przejęła kontrolę nad prowincją Hadramaut, otwierając nowy front w wojnie domowej.

Siły rządowe rozpoczęły kontratak, w dużej mierze odzyskując utracone obszary. Bojownicy wspierani przez Arabię Saudyjską zbombardowali również pochodzący z ZEA konwój z bronią, która - według saudyjskich władz - miała trafić do STC.

OGLĄDAJ: Wojna domowa w Jemenie. Czy jest szansa na przełom?
Huti

Wojna domowa w Jemenie. Czy jest szansa na przełom?

Huti
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mgk/akr

Źródło: tvn24.pl, Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
TAGI:
Wojna w JemenieArabia SaudyjskaZjednoczone Emiraty ArabskieJemenHuti
Czytaj także:
Podczas piątkowego spotkania w Białym Domu prezes ExxonMobil Darren Woods ocenił, że obecne ramy prawne i handlowe w Wenezueli nie zapewniają bezpieczeństwa inwestycji.
Mocna odpowiedź na apel Trumpa. "To dzisiaj nie jest możliwe"
BIZNES
Skaczą w Zakopanem
Szok na Wielkiej Krokwi. Ukrainiec przeskoczył w kwalifikacjach skocznię
RELACJA
Bocian Lolek zostanie wypuszczony na wolność wiosną
Historia bociana Lolka poruszyła całą Polskę. Tak teraz wygląda
Łódź
Karol Nawrocki
"Utrudni walkę z dezinformacją". Rada Polskich Mediów o decyzji Nawrockiego
Polska
Jan Zieliński i Katarzyna Kawa błyszczą w United Cup
Gigantyczne emocje w decydującym meczu. Mikst dał Polsce finał
EUROSPORT
imageTitle
Triumf Vonn w cieniu fatalnego upadku Austriaczki
EUROSPORT
imageTitle
Świetny występ polskiego biathlonisty w Oberhofie
EUROSPORT
pap_20251203_0VZ
Włosi się cieszą. Wicepremier: to fakt, który możemy uznać za historyczny
BIZNES
Rodzice usłyszeli zarzuty
Noc spędzili w samochodzie zaparkowanym w lesie. Dzieci były tylko w bieliźnie i koszulkach 
Szczecin
W Białymstoku schronisko chce wspierać finansowo adoptujących starsze psy
W schroniskach szykują się na silne mrozy, proszą o pomoc. Szukają tymczasowych opiekunów
Kraków
Zima, śnieg, śnieżyca, zawieja
Alert RCB. "Zachowaj ostrożność na drogach"
METEO
Pawilon Tańca i Innych Sztuk Performatywnych niebawem otwarty
Taniec ma już swój dom. Nowa instytucja nad Wisłą otwarta
WARSZAWA
Awaria wodociągowa w Pajęcznie
Pękła rura, całe miasto nie ma wody
Łódź
imageTitle
Mistrzyni kontuzjowana na treningu. Może opuścić igrzyska
EUROSPORT
Śnieg. Trudne warunki pogodowe
Śnieżyce, zawieje, silny mróz. Kolejne alarmy drugiego stopnia
METEO
W czasie mrozów w Warszawie specjalne autobusy i namioty
Na ulice wyjadą dodatkowe, bezpłatne autobusy grzewcze
WARSZAWA
imageTitle
Kiedy pierwsze w tym roku El Clasico?
EUROSPORT
Ukraińskie służby pomagają mieszkańcom Kijowa w usuwaniu skutków nocnego ataku Rosjan. Zdjęcie z 9 stycznia
-10 stopni, nie ma wody i ciepła. Walczą ze skutkami rosyjskiego ataku
Świat
Trzy osoby zmarły z wychłodzenia
"Przewróciła się, doszło do wychłodzenia". 46-latka znalazła ciało babci
Lublin
Elon Musk, chatbot Grok, firma xAI, platforma X, sztuczna inteligencja AI
Pierwszy taki zakaz na świecie. Zablokowali narzędzie firmy Muska
BIZNES
dziecko smartfon shutterstock_2645310685
"To jest ta najgroźniejsza rzecz. Chatbot jest skłonny powiedzieć absolutnie wszystko"
Polska
Przewrócone drzewo po burzy Goretti w Wielkiej Brytanii
Burza miotała drzewami na Wyspach. Zginął mężczyzna
METEO
Donald Tusk
Tusk o "deklaracji Kaczyńskiego". "Jest gotów poświęcić wszystko"
Polska
imageTitle
Świątek nie dała rady Gauff. Wszystko w rękach mikstów
EUROSPORT
Mężczyźnie pomogli policjanci
Wyszedł na spacer. Znaleźli go skulonego za balotami słomy
Łódź
Polscy policjanci testują kamery na mundurach [Materiał "Faktów" TVN, 18.12.17]
Awantura na imprezie sylwestrowej. Naczelnik policji zawieszony
Szczecin
Pod autem załamał się lód
Jeździli po zamarzniętym jeziorze, pod autem załamał się lód
Trójmiasto
Policja droga mandaty
Skokowy wzrost. Tyle płacimy za mandaty
BIZNES
Tak wygląda teren Warszawianki
Walka zarządów zamiast nowoczesnego kompleksu sportowego. Niekończąca się batalia
WARSZAWA
Policjant uratował mężczyznę (zdjęcie ilustracyjne)
Mężczyzna zasłabł w samochodzie. Życie uratował mu policjant
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica