Dwa dni, dwa komunikaty. Rozdźwięk wśród władz jemeńskich separatystów

Wojska Rady Przejściowej Południa w Jemenie

W stolicy Arabii Saudyjskiej rozpoczęły się w tym tygodniu negocjacje między członkami rebelianckiej formacji Rada Przejściowa Południa (Southern Transitional Council, STC) a jemeńskimi siłami rządowymi. W piątek obecni w Rijadzie przywódcy Rady ogłosili, że organizacja zostaje rozwiązana.

Jednak dzień później, w sobotę, inni przywódcy Rady zaprzeczyli tym doniesieniom - przekazał Reuters. W negocjacjach w Rijadzie nie bierze udziału sam przywódca STC, Aidarous al-Zubaidi, który uciekł z Jemenu w środę. Arabia Saudyjska twierdzi, że Zjednoczone Emiraty Arabskie pomogły mu w ucieczce samolotem, który został namierzony na lotnisku wojskowym w Abu Zabi.

Źródło: Reuters

Wojna domowa w Jemenie

W Jemenie od lat trwa wojna domowa między siłami rządowymi a rebeliantami Huti. Konflikt eskalował, gdy w 2011 roku Huti zaczął wspierać Iran, chcąc osłabić pozycję Arabii Saudyjskiej, postrzegającej Jemen jako część własnej strefy wpływów. Rijad rozpoczął interwencję zbrojną w 2015 roku w ramach koalicji państw arabskich, między innymi ze Zjednoczonym Emiratów Arabskich.

Jednak Arabia Saudyjska i ZEA rywalizują między sobą o wpływy w Jemenie. Choć oba kraje współpracują przeciwko Huti, w samym Jemenie popierają różne ugrupowania. Tamtejszy rząd z Raszadem al-Alimim na czele wspierany jest przez Rijad, podczas gdy Abu Zabi współpracuje z rebeliancką Radą Przejściową Południa.

Obecna eskalacja walk w Jemenie związana jest z narastającym konfliktem między Rijadem a Abu Zabi. STC była początkowo częścią koalicji przeciwko Huti, jednak postanowiła dążyć do autonomii południa Jemenu, a od 2022 roku jest częścią sojuszu kontrolującego południowe obszary kraju.

W grudniu STC przejęła kontrolę nad prowincją Hadramaut, otwierając nowy front w wojnie domowej.

Siły rządowe rozpoczęły kontratak, w dużej mierze odzyskując utracone obszary. Bojownicy wspierani przez Arabię Saudyjską zbombardowali również pochodzący z ZEA konwój z bronią, która - według saudyjskich władz - miała trafić do STC.

