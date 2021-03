"Od sześciu lat dzieci żyją w przerażającym i niekończącym się koszmarze"

Organizacja Save The Children poinformowała, że dzieci stanowią niemal jedną czwartą ofiar cywilnych wojny w Jemenie w ciągu trzech ostatnich lat. Według jej danych w tym czasie zginęło ponad 2,3 tysiąca dzieci, a miliony są narażone na śmierć z powodu głodu, chorób i bombardowań.

Jak podała brytyjska organizacja, w latach 2018-2020 bezpośrednio z powodu działań wojennych potwierdzona została śmierć 2341 dzieci, co stanowi około 23 procent wszystkich cywilnych ofiar w tym okresie. Save The Children notuje jednak, że prawdziwa liczba jest "prawdopodobnie dużo wyższa", a dzieci stanowią coraz większy odsetek ofiar.W sobotę Fundusz Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom (UNICEF) podał, że tylko w marcu zginęło ośmioro dzieci, a 33 zostało rannych.

Szacuje się, że trwający od ponad sześciu lat konflikt w Jemenie pochłonął dotąd łącznie około 130 tysięcy ofiar, z czego ponad 12 tysięcy to cywile, jednak zarówno Save the Children, jak i agencje ONZ ostrzegają, że jeszcze większe szkody może wyrządzić spowodowana przez wojnę klęska głodu, która dotyka milionów osób w kraju i może skutkować śmiercią setek tysięcy. Jednocześnie środki dostępne dla grup takich jak Save The Children oraz innych organizacji humanitarnych się zmniejszają.