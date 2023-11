Gwiazda "Seksu w wielkim mieście" rozpoczyna strajk głodowy. Osobisty apel do prezydenta Bidena

Przed Białym Domem trwa strajk głodowy, który ma zwrócić uwagę na działania prezydenta Joe Bidena w sprawie wojny w Izraelu. Jedną ze strajkujących jest Cynthia Nixon, aktorka znana z filmu "Seks w wielkim mieście".

Strajk głodowy organizowany przed Białym Domem rozpoczął się w poniedziałek, 27 listopada, i ma potrwać do piątku. "Guardian" wyjaśnia, że strajk nieprzypadkowo zbiega się w czasie z kilkudniowym zawieszeniem broni między Izraelem i Hamasem. Biden uczestniczył w rozmowach, w wyniku których zawarto rozejm czasowy. - Rozpoczęliśmy strajk głodowy, aby zwrócić uwagę społeczeństwa na działania prezydenta Joe Bidena - powiedział podczas demonstracji cytowany przez "Guardiana" demokrata Zohran Mamdani, jeden ze strajkujących. - To jego (Bidena - red.) działania prowadzą do tego, że Palestyńczycy są bombardowani i głodują. Zatem my też głodujemy, by uwidocznić to, co często bywa zamazywane, czyli cierpienie Palestyńczyków - dodał.

Wśród strajkujących jest m.in. Cynthia Nixon, aktorka, której międzynarodową rozpoznawalność przyniosła rola Mirandy w filmie "Seks w wielkim mieście", obecnie aktywna działaczka społeczna. Jak widać na zdjęciach sprzed Białego Domu, Nixon w poniedziałek trzymała w rękach kartkę z hasłem: "Biden, przez ciebie Strefa Gazy głoduje. Trwałe zawieszenie broni, teraz!".

Cynthia Nixon przed Białym Domem Kevin Dietsch/Getty Images

Rozejm przedłużony, Nixon apeluje do Bidena

"Guardian" podkreśla, że aktorka była jedną z nielicznych przemawiających w trakcie strajku osób, która wspomniała nie tylko o ofiarach do stronie palestyńskiej, ale także o Izraelczykach zabitych w ataku Hamasu. Sky News dodaje, że Nixon przedstawiła się strajkującym jako matka dzieci, które są Żydami i których dziadkowie przeżyli Holokaust. Zwróciła się bezpośrednio do Bidena: - Chciałabym osobiście zaapelować do prezydenta, który sam przecież doświadczył tak druzgocącej straty (w wypadku stracił pierwszą żonę, 8 lat temu zmarł jego syn - red.), aby wykazał się empatią, z której tak jest znany, spojrzał na dzieci z Gazy i wyobraził sobie, że to jego dzieci - mówiła cytowana przez Sky News Nixon.

Rozejm między Izraelem a Hamasem pierwotnie miał trwać od piątku do poniedziałku. W tych dniach terroryści uwolnili łącznie 50 Izraelczyków bądź osób posiadających podwójne obywatelstwo i 25 obcokrajowców, a z izraelskich więzień wypuszczono 140 palestyńskich kobiet i nastolatków. Jak poinformował portal Times of Israel, rozejm został przedłużony o dwa dni - do czwartku, by umożliwić uwolnienie kolejnych około 20 zakładników.

Autor:kgo//am

Źródło: "Guardian", Times of Israel, tvn24.pl