Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Tysiące Amerykanów utknęły w strefie wojny. "Czuję się zdradzony przez własny rząd"

Iran przypuścił ataki w Dosze w Katarze
Trump o amerykańskiej operacji w Iranie. "Chcieliśmy to zatrzymać"
Źródło: TVN24
Administracja Donalda Trumpa mierzy się z krytyką po tym, jak tysiące Amerykanów nie mogą wrócić do domów z powodu sytuacji na Bliskim Wschodzie. - Czuję się zdradzony przez własny rząd, który rozpoczął to wszystko bez żadnego planu ewakuacji swoich obywateli - stwierdził 36-latek z Florydy przebywający w Dubaju w czasie, gdy Izrael i USA rozpoczęły atak na Iran.

Irańskie ataki wymierzone są nie tylko w Izrael i siły amerykańskie, ale również wiele innych państw regionu. Pociski spadają nawet na lotniska i luksusowe hotele. Obywatele USA, którzy w ostatnich dniach utknęli w krajach takich jak Jordania, Zjednoczone Emiraty Arabskie czy Kuwejt, otrzymali sprzeczne porady od amerykańskiego Departamentu Stanu - zwrócił uwagę portal NBC News w czwartek. W niektórych miejscach Amerykanom polecono jak najszybszą ewakuację mimo zamkniętych lotnisk. "Departament Stanu poradził też ludziom kontakt z ambasadami USA w celu uzyskania pomocy, ale albo nie odbierano w nich telefonów, albo pracownicy byli zbyt zajęci, żeby pomóc" - czytamy.

- Czuję się zdradzony przez własny rząd, który rozpoczął to wszystko bez żadnego planu ewakuacji swoich obywateli - powiedział 36-latek z Florydy, który był służbowo w Dubaju, gdy Izrael i USA rozpoczęły atak na Iran.

Pożar przy amerykańskim konsulacie w Dubaju
Pożar przy amerykańskim konsulacie w Dubaju
Źródło: X/@SENTDEFENDER

- Departament Stanu nakazuje mi ewakuację, ale nie ma na to sposobu - powiedziała w rozmowie z CNN Amerykanka o imieniu Katie, która jest w Bahrajnie. - Nie mogę uwierzyć, że nie ma wsparcia dla obywateli USA, którzy utknęli w miejscu, gdy Stany Zjednoczone rozpoczęły ten konflikt.

Iran przeprowadził ataki w Dosze w Katarze
Iran przeprowadził ataki w Dosze w Katarze
Źródło: HANNIBAL HANSCHKE/PAP/EPA

Scenariusz "łatwy do przewidzenia"

Grupa demokratów z Kongresu w liście do sekretarza stanu Marco Rubio stwierdziła, że kwestie dotyczące Amerykanów za granicą "były do przewidzenia". NBC News pisze o "ostrej krytyce administracji Trumpa" i cytuje wysoko postawionego urzędnika Departamentu Stanu, który uważa, że rząd nie przygotował się na scenariusz, który był łatwy do przewidzenia. - Dzięki niemu znacznie mniej osób znalazłoby się w niebezpieczeństwie - podkreślił urzędnik, prosząc o zachowanie o anonimowości.

03.03.2026
Marco Rubio
Źródło: PAP/EPA/JIM LO SCALZO

Co utrudniło opracowanie takiego scenariusza? Zdaniem dyplomatów przeprowadzone przez administrację Trumpa drastyczne cięcia zatrudnienia w Departamencie Stanu oraz brak nominacji ambasadorskich w kilku krajach arabskich.

- Z Białego Domu wychodzą sprzeczne komunikaty - ocenił w rozmowie z NBC News anonimowy były wysoko postawiony urzędnik Departamentu Stanu. Dodał, że brak profesjonalistów, ambasadorów, a co za tym idzie bezpośrednich kontaktów z Białym Domem "ma naprawdę duży wpływ" na planowanie działań oraz komunikaty adresowane do obywateli.

Biały Dom odpowiada

Amerykańscy urzędnicy - w tym sam prezydent Donald Trump - starali się wyjaśnić, dlaczego rząd nie był lepiej przygotowany na konsekwencje irańskich działań odwetowych. - Stało się to bardzo szybko - powiedział reporterom we wtorek.

Rzeczniczka prasowa Białego Domu Karoline Leavitt na krytykę dotyczącą niedostatecznej pomocy dla obywateli USA przebywających na Bliskim Wschodzie odpowiedziała w środę. Podkreśliła, że Departament Stanu "wydał wiele ostrzeżeń", a jego szef Marco Rubio już w styczniu wydał ostrzeżenie poziom 4 "dla wielu krajów w tym regionie [Bliskiego Wschodu - red.]". Ostrzeżenie poziom 4 oznacza "nie podróżuj". Przed rozpoczęciem ataku 28 lutego dotyczyło m.in. Iranu, Iraku, Libanu, Syrii i Jemenu.

04.03.2026
Rzeczniczka prasowa Białego Domu Karoline Leavitt podczas konferencji prasowej, 4 marca 2026 r.
Źródło: PAP/EPA/SHAWN THEW

"Jednak dopiero po rozpoczęciu kampanii powietrznej w weekend Departament Stanu wydał ostrzeżenie poziom 3: 'ponownie rozważ podróż' dla co najmniej siedmiu krajów regionu: Jordanii, Kuwejtu, Omanu, Kataru, Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Cypru" - komentuje portal NBC News.

Departament Obrony USA poinformował, że wojsko planuje zorganizować pomoc w ewakuacji Amerykanów. Departament Stanu w środę wieczorem przekazał, że jeden z pierwszych samolotów czarterowych wystartował z Bliskiego Wschodu i jest w drodze do USA. Tego samego dnia poinformowano o udzieleniu pomocy blisko 6500 Amerykanom za granicą, oferując im wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i wsparcie w podróży.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Sikorski: proszę o odpowiedzialność za siebie i za kraj

Sikorski: proszę o odpowiedzialność za siebie i za kraj

BIZNES
Pierwsze dwa samoloty lecą po Polaków. "Wkrótce wyruszą w drogę do domu"

Pierwsze dwa samoloty lecą po Polaków. "Wkrótce wyruszą w drogę do domu"

Polska

Opracował Maciej Wacławik / az

Źródło: NBC News

Źródło zdjęcia głównego: HANNIBAL HANSCHKE/PAP/EPA

Udostępnij:
Tagi:
USAIranBliski WschódAzjaMarco RubioDonald Trump
Czytaj także:
shutterstock_2712608549
Kiedy komórki nie mają energii do życia. Groźny zespół Leigha
Anna Bielecka
Wodowskaz w Elblągu na terenie Kapitanatu Portu (zdjęcie z grudnia 2025 roku)
Stany rzek. Tu sytuacja hydrologiczna nie jest dobra
METEO
Aster 30 SAMP/T na poligonie testowym we Włoszech
Włochy wyślą pomoc do Zatoki Perskiej
RELACJA
Ajatollah Ali Chamenei podczas telewizyjnego wystąpienia 13 czerwca
Nie będzie kondolencji. Ambasador Ukrainy opublikował wpis
Świat
Dziewczynka ślizgała się na środku oczka wodnego
Weszła na zamarznięte oczko wodne, lód jest teraz kruchy i niestabilny
Łódź
cena diesla na stacji w Nowym Targu
Była ósemka, jest siódemka. "Siła telewizji jest taka"
BIZNES
Auto, w którym zginęły dwie kobiety
Adwokat od "trumny na kółkach" skazany
Olsztyn
Okręty irańskie i rosyjskie na wspólnych manewrach w Zatoce Omańskiej, 19 lutego 2026 roku
Iran zaatakował amerykański tankowiec. "Cieśnina jest pod kontrolą Islamskiej Republiki"
Świat
Policyjna kontrola przy Puławskiej
Nagle przed restauracją pojawiło się kilkanaście radiowozów. Znamy powód
WARSZAWA
imageTitle
Kolejny występ Sochana do zapomnienia. Dlaczego gra tak mało?
EUROSPORT
Centralne Biuro Antykorupcyjne (zdjęcie ilustracyjne)
Agenci CBA przeszukują kilkanaście miejsc we Wrocławiu, w tym Urząd Miejski
Wrocław
Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu
Myśliwski sztucer wystrzelił w komendzie, pocisk przebił ścianę
WARSZAWA
imageTitle
Snajperzy na dachu, róże w dłoniach. "Najwspanialszy moment irańskiej piłki"
EUROSPORT
Województwo opolskie. Wykoleiła się lokomotywa elektryczna (zdjęcie ilustracyjne)
Dwaj 17-latkowie zatrzymani na torach kolejowych. Tłumaczyli się ciekawością
Białystok
Karetka pogotowia (zdjęcie ilustracyjne)
Kierowca karetki podejrzany o zabójstwo pięciu osób
Świat
Nagrania naocznych świadków pokazują moment eksplozji drona na lotnisku w Nachiczewanie w Azerbejdżanie
"Atak na terytorium Azerbejdżanu". Wzywają Iran do wyjaśnień
Świat
Tunel powstanie do końca 2027 roku
W godzinach szczytu są tam ogromne korki. Zamiast rogatek będzie tunel
Łódź
Irańskie Su-24
CNN: irańskie bombowce zestrzelone "dwie minuty" od celu
Świat
Tankowiec LNG
Obawy rosną, a ceny razem z nimi
BIZNES
Ciało mężczyzny znaleziono w przydrożnym rowie (zdjęcie ilustracyjne)
Przy drodze leżało ciało mężczyzny
Szczecin
zdrowe jedzenie warzywa shutterstock_2214062919
Czy dieta bez mięsa chroni przed rakiem? Gigantyczne badania dają zaskakującą odpowiedź
Zdrowie
Rządowy samolot leci na Bliski Wschód
Pierwsze dwa samoloty lecą po Polaków. "Wkrótce wyruszą w drogę do domu"
Polska
Niebezpieczna sytuacja na przejściu dla pieszych w Bydgoszczy
Kobieta z wózkiem zbliżała się do pasów. Tak się zachował kierowca
Kujawsko-Pomorskie
suski sklej brejza
"Skandaliczne" słowa Marka Suskiego. "Oplucie polskiego munduru"
Polska
50‑latek trafił do aresztu
Wbił matce widelec w rękę
Katowice
imageTitle
Włodarczyk uciekła z Kataru. "Sytuacja była bardzo niepewna"
Najnowsze
Zaatakowany irański okręt
USA zatopiły irański okręt. "Pierwszy taki przypadek od II wojny światowej"
Świat
W 1986 roku w Zwierzyńcu zamordowano małżeństwo emerytów
Zabili małżeństwo, upozorowali samobójstwo
Lublin
Fragmenty zestrzelonego drona Shahed nad Ukrainą
Chcą pomocy Ukrainy na Bliskim Wschodzie. "Prośby również z USA"
Świat
helsinki finlandia lotnisko - Markus Mainka shutterstock_1612017124
Specjalny lot z Bliskiego Wschodu. Za dwa tysiące euro
BIZNES
Zwiń opisWięcej
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica