Imperium Neoosmańskie? Turcja, Iran i nowa układanka

Jacek Tacik
Jacek Tacik
Recep Tayyip Erdogan w tłumie w Nowym Jorku (21.09.2025)
Recep Tayyip Erdogan w tłumie w Nowym Jorku (21.09.2025)
Źródło: Andrea Renault/Star Max/Getty Images
Zbliżenie Turcji z Arabią Saudyjską i Pakistanem posiadającym broń jądrową może oznaczać zmiany na Bliskim Wschodzie. Wojna w Iranie i działania Izraela się do tego dokładają. W którą stronę zwraca swój kraj Recep Tayyip Erdogan?
Z tego artykułu dowiesz się:
  • Jakie wyzwania wewnętrzne stoją przed rządami Erdogana?
  • Dlaczego Turcja oddala się od Unii Europejskiej?
  • Jak eksperci oceniają przyszłość Turcji na Bliskim Wschodzie?

Profesor Benjamin C. Fortna z Uniwersytetu w Arizonie to historyk, autor książki "Turcja. Od imperium do republiki".

Jacek Tacik: Turcja, jak sugeruje Naftali Bennett, były premier Izraela, stanie się nowym Iranem?

Benjamin C. Fortna: Izrael lubi wyszukiwać sobie potencjalnych wrogów w różnych miejsca w regionie, ale coś w tym musi jednak być, bo wiele osób w Turcji i na Zachodzie ma obawy, że Turcja stanie się kolejnym Iranem - republiką islamską rządzoną przez ajatollahów, ze wszystkimi nakazami i ograniczeniami. Ja jednak jestem sceptyczny.

Tu chodzi bardziej o Turcję jako potencjalny cel ataku Izraela.

I jakby to miałoby wyglądać? Izrael zaatakuje kraj członkowski NATO? Przecież to zupełnie inna kategoria militarna. Ja wiem, że Donald Trump mówi ostatnio różne rzeczy o NATO [że to "papierowy sojusz" - red.], dlatego trudno przewidzieć przyszłość i jakieś głębsze zaangażowanie USA w Sojusz Północnoatlantycki, ale jeśli normalna polityka amerykańska - waham się użyć słowa "normalna" w obecnej sytuacji - zachowa jakąś ciągłość, to bardzo trudno sobie wyobrazić wojnę Izraela z Turcją.

Zaryzykowałbym, że Trump - na wypadek izraelskiego ataku na Ankarę - nie zrobiłby nic. Po prostu by się przyglądał.

Cóż, przewidzieć, co myśli lub zrobi Donald Trump, jest karkołomnym zadaniem dla politologów, a co dopiero dla historyków. Mogę sobie jednak wyobrazić, że Trump zwróciłby się przeciwko Turcji. W końcu działał już przeciw Francji, Wielkiej Brytanii, czyli kluczowym sojusznikom NATO oraz głównym partnerom z Europy Zachodniej.

Więzy instytucjonalne są jednak dość silne. Mamy przecież amerykańskie bazy w Turcji, są tam również bazy krajów NATO. Istnieje długa historia współpracy. Oczywiście nie zawsze była to łatwa relacja. Przez lata pojawiały się napięcia, ale musiałoby dojść do poważnego kryzysu, żeby doszło do zerwania relacji między Turcją a NATO oraz między Turcją a Zachodem.

Jacek Tacik
Jacek Tacik
Reporter "Faktów" TVN
