Czekając na ratunek, działał za plecami wroga. CIA uruchomiła "specjalną technologię"

Uratowano amerykańskich pilotów, którzy rozbili się w Iranie

Media wciąż ujawniają szczegóły w sprawie uratowania oficera armii USA, który był jednym z członków załogi zestrzelonego nad Iranem myśliwca F-15. Portal Times of Israel przekazał, że oficer amerykańskiej armii ukrywał się w górach i pomagał kierować nalotami sił USA i Izraela na nacierające wojska Republiki Islamskiej, wykorzystując do tego celu sprzęt łączności awaryjnej.

Amerykański dziennik "New York Times" podkreślił, że nie jest jasne, jak blisko kryjówki oficera znajdowały się siły irańskie. Nie doszło do walki między wojskami amerykańskimi a irańskimi.

"Specjalna technologia" CIA

Według brytyjskiego "The Times" ustalenie lokalizacji zestrzelonego wojskowego wymagało wykorzystania "specjalnej technologii" CIA. Nie podano dalszych szczegółów na temat tego systemu.

"The Times" doniósł, że gdy w piątkowy wieczór oficer w końcu wysłał sygnał, Centralne Dowództwo USA (CENTCOM) przygotowywało oświadczenie, w którym zamierzano poinformować o zestrzeleniu samolotu i uratowaniu pilota. Komunikat został natychmiast anulowany, a sekretarz obrony USA Pete Hegseth powiedział prezydentowi Donaldowi Trumpowi, że oficer odpowiedzialny za uzbrojenie nadal potrzebuje ratunku, dlatego wszelkie informacje na temat skutecznej ewakuacji pilota wciąż muszą pozostać tajne.

Przez cały czas trwania operacji Biały Dom, Pentagon i CENTCOM zachowywały niespotykaną dotąd ciszę - zauważyły media.

Fałszywa informacja CIA

CIA rozpowszechniało w Iranie fałszywą informację, że oficer został odnaleziony i jest ewakuowany w konwoju lądowym. Agencja miała nadzieję, że Irańczycy przeniosą poszukiwania z miejsca, w którym prawdopodobnie przebywał wojskowy, na drogi wyjazdowe z terenu operacji.

Tymczasem władze Republiki Islamskiej zintensyfikowały misję poszukiwawczą, wzywając opinię publiczną do schwytania "pilotów wroga".

Sto bomb zrzuconych w trakcie misji

Z kolei "Wall Street Journal", powołując się na przedstawicieli władz amerykańskich, poinformował w poniedziałek, że amerykańskie bombowce B-1 zrzuciły około stu 900-kilogramowych bomb podczas misji ratunkowej. Ładunki skierowano na drogi, a także personel i garnizony Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC), by zapewnić sukces misji - przekazało jedno ze źródeł.

USA skoncentrowały się na zniszczeniu dróg w pobliżu miejsca prowadzenia operacji ratunkowej, by nie dopuścić Irańczyków do amerykańskich sił i samolotów. Niektóre wyrwy w drogach widać na zdjęciach satelitarnych.

Irańska agencja FARS podała w poniedziałek, że poprzedniego dnia czterech oficerów irańskich sił lądowych zginęło w operacji obronnej przeciwko amerykańskiemu lotnictwu w prowincji Isfahan.

Trump o szczegółach w sprawie uratowanego pilota

Prezydent USA Donald Trump ujawnił w poniedziałek podczas konferencji prasowej szczegóły operacji. Poinformował między innymi, że w przedsięwzięciu służącym uratowaniu drugiego członka załogi uczestniczyło 155 samolotów.

- W dużej mierze to był podstęp. Chcieliśmy, żeby (Irańczycy) myśleli, że (ten żołnierz) jest w innym miejscu, bo mieli tam ogromne siły zbrojne. Tysiące ludzi (go) szukały - relacjonował prezydent.

Trump poinformował, że podczas misji wojsko USA wysadziło w powietrze własne samoloty, zamiast pozostawić je w Iranie. Siły zbrojne użyły dwóch "dość starych" samolotów do przetransportowania sprzętu, ale maszyny utknęły w mokrym piasku - przekazał Trump.

Oficera przetransportowano z Iranu na pokładzie śmigłowca. Prezydent zapewnił, że podczas operacji ratunkowej nie ucierpiał żaden amerykański żołnierz.

"Mają fenomenalną technologię", nie mogą się zabezpieczyć. "Nie wyciągają wniosków"