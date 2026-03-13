"Wewnętrzna rozgrywka" w cieniu wojny z Iranem. "Chce mieć za sobą sukces"

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Szczegóły wojny z Iranem - obok prezydenta USA - najczęściej przedstawia szef Pentagonu Pete Hegseth. I robi to w bardzo specyficznym stylu.

To "sekretarz wojny" na jednej z konferencji prasowych dotyczących konfliktu na Bliskim Wschodzie mówił o niesieniu "śmierci i zniszczenia". - Dopiero zaczęliśmy polowanie - słyszymy od niego. Innym razem wskazywał: - Bijemy ich, kiedy leżą i tak właśnie powinno być.

Hegseth podkreśla, jak bardzo Stany Zjednoczone dominują nad Iranem, ale zwykły słownik mu do tego nie wystarcza. Na wtorkowym briefingu zapowiadał nie tylko najintensywniejsze do tamtego momentu ataki, ale cytował też biblijny psalm: - Błogosławiony Pan - Opoka moja, On moje ręce zaprawia do walki, moje palce do wojny. On moim wiernym sprzymierzeńcem i warownią moją, osłoną moją i moim wybawcą, moją tarczą i Tym, któremu ufam.

Zakończył tuż przed fragmentem "On, który poddaje mi ludy" i przeszedł do własnej modlitwy: - Niech Pan nada nieustępliwą moc i ochronę naszym wojownikom. Niezłamaną ochronę tym w naszej ojczyźnie i całkowite zwycięstwo nad tymi, którzy chcą ich skrzywdzić. Amen.

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są cele amerykańskiej operacji przeciwko Iranowi?

Dlaczego komunikaty administracji Trumpa są tak niespójne?

Jaką rolę odgrywa Pete Hegseth w konflikcie na Bliskim Wschodzie?

Jakie konsekwencje może mieć obecna strategia USA dla regionu?

"Twarz" wojny w Iranie

- Hegseth ma na celu budowę swojej pozycji, wypracowanie pewnej marki i rozpoznawalności, których nie ma, dlatego że jest politykiem młodym, niedoświadczonym i właściwie nie wiadomo, dlaczego pełni tak eksponowaną funkcję. Ma pewien kompleks niższości, ponieważ jego nominacja była jedną z najbardziej kontrowersyjnych w tej administracji, a traktowana jako przypadek przez wielu konserwatywnych, opiniotwórczych postaci związanych z amerykańskimi siłami zbrojnymi - tłumaczy w rozmowie z TVN24+ prof. Małgorzata Zachara-Szymańska z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego.