Oskarżeni o zbrodnie wojenne. Współpracownicy Miloszevicia skazani w Hadze

- Izba Orzekająca jest usatysfakcjonowana, że oskarżeni przyznali się do winy, która polega na podżeganiu sił serbskich do popełnienia zbrodni podczas zdobywania bośniackiego miasta Bosanski Samac w kwietniu 1992 roku - przyznał sędzia Burton Hall. - Tych dwóch mężczyzn pomogło zorganizować i rozmieścić siły serbskie, co miało znaczący wpływ na popełnienie tych zbrodni - zwrócił uwagę.

Obaj oskarżeni trafili do aresztu w Hadze w 2003 roku, ale we wstępnym procesie zostali uniewinnieni w 2013 roku. Dwa lata później do Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii wniesiona została apelacja, a prokuratorzy argumentowali, że Staniszić i Simatović działali na zlecenie Miloszevicia i jego rządu w Belgradzie i odpowiadają za zbrodnie w Bośni i Chorwacji, popełnione w ramach "czystek etnicznych", które spowodowały śmierć tysięcy ludzi i doprowadziły do wysiedleń 340 tysięcy osób.