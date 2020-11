Wycofanie dwóch tysięcy żołnierzy armii USA z Afganistanu to "dobry krok naprzód" - oświadczyli w środę afgańscy talibowie. Jak dodali, decyzja amerykańskich władz pomoże zakończyć wojnę w ich kraju.

- To dobry krok naprzód, który leży w interesie narodów afgańskiego i amerykańskiego - powiedział rzecznik talibów Zabihullah Mudżahid. - Im szybciej obce wojska stąd odejdą, tym szybciej wojna się skończy - podkreślił.

"Prezydent dotrzymuje obietnicy złożonej narodowi amerykańskiemu"

We wtorek prezydent USA Donald Trump nakazał Pentagonowi wycofanie do połowy stycznia przyszłego roku dwóch tysięcy żołnierzy amerykańskich z Afganistanu. Ogłosił to pełniący obowiązki sekretarza obrony USA Christopher Miller.