Setki tysięcy ofiar śmiertelnych, koszty sięgające bilionów dolarów. Bilans wojny w Afganistanie

Dokładny bilans konfliktu nie jest jasny. Według naukowców z Uniwersytetu Browna w amerykańskim Rhode Island, śledzącego i szacującego wszystkie ofiary wojny w Afganistanie, liczba zabitych przekracza 237 tysięcy , z czego około 75 tysięcy to członkowie sił bezpieczeństwa, 84 tysiące - bojownicy talibów i innych sił antyrządowych, 78 tysięcy - ofiary cywilne. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych Afganistan opuściło co najmniej 2,5 miliona uchodźców.

Amerykańscy żołnierze pilnują wejścia na lotnisko w Kabulu U.S. Marine Corps photo by Staff Sgt. Victor Mancilla/EPA/PAP

Ofiary po stronie koalicji międzynarodowej

Zdecydowana większość ofiar wśród żołnierzy USA i koalicji zginęła w pierwszej dekadzie wojny. W 2014 roku prezydent Barack Obama formalnie ogłosił koniec wojny i misji bojowej wojsk USA, co wiązało się z rozpoczęciem procesu redukcji wojsk i przekazywaniem odpowiedzialności za obronę siłom afgańskim. W praktyce jednak wciąż w dużej mierze polegały one na wsparciu USA, choć wojska afgańskie zaczęły notować większą część strat.

Koszty ekonomiczne misji w Afganistanie

- Nie da się ukryć, że ta wojna była ogromnym marnotrawstwem - powiedział PAP płk. Christopher Kolenda, weteran wojny, były doradca szefa Pentagonu i amerykańskich dowódców, a obecnie ekspert think-tanku Center for New American Security (CNAS). - To nawet nie jest subiektywna ocena - to właściwie oficjalna ocena zawarta w kolejnych raportach SIGAR - dodał.