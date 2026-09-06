USA zniszczyły trzy irańskie tankowce, jeden zatonął. Jest nagranie

USA zatopiły irański tankowiec M/K Kylo (6.09) Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: U.S. Cental Command

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Irański tankowiec M/T Kylo zatonął w nocy Zatoce Perskiej po tym, jak został ostrzelany przez wojsko amerykańskie. Informację przekazało dowództwo Centralne USA (CENTCOM) na platformie X, załączając również nagranie. Widać na nim, jak trafiony statek przechyla się, a następnie tonie. W momencie zatonięcia tankowiec był pusty - wcześniej Amerykanie polecili ewakuację załogi.

Thanks to the precision and professionalism of American service members, the M/T Kylo sank in the Gulf of Oman today and joined Iran’s navy at the bottom of the sea. pic.twitter.com/OwSDMl8SSQ — U.S. Central Command (@CENTCOM) September 6, 2026 Rozwiń Źródło: X/U.S. Central Command

"Jasny" przekaz od dowódzwa USA

Siły USA "trwale unieruchomiły" również dwa inne irańskie tankowce: M/T Downy przy wyspie Chark na północy Zatoki Perskiej oraz M/T Stark 1 w okolicach miejscowości Dżask nad cieśniną Ormuz. Wszystkie trzy mają być częścią irańskiej "floty cieni".

"Niech przekaz do Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) będzie jasny: jeśli otworzycie ogień do dwóch naszych okrętów, nałożymy na was jeszcze wyższe koszty gospodarcze, eliminując trzy wasze jednostki. Nie zawahamy się bronić amerykańskich sił, a jeśli będzie to konieczne, zniszczymy ograniczoną i narażoną na atak irańską flotę tankowców" - napisano w oświadczeniu CENTCOM na platformie X.

“Let the message to the IRGC be clear: If you shoot at two of our ships, we will impose an even higher economic cost —taking out three of yours. We will not hesitate to defend American forces, and if necessary, destroy Iran’s limited and exposed oil fleet.” — Adm. Brad Cooper,… pic.twitter.com/UGGcSGsUtd — U.S. Central Command (@CENTCOM) September 5, 2026 Rozwiń Źródło: X/U.S. Central Command

Wymiana ognia pomiędzy USA i Iranem

Według CENTCOM, do uderzeń doszło po tym jak siły Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej wystrzeliły rakiety balistyczne w kierunku amerykańskiego lotniskowca oraz niszczyciela rakietowego. Okręty miały uniknąć trafienia.

Sobotnia wymiana ognia to ciąg dalszy wzajemnych amerykańsko-irańskich ostrzałów w ostatnich dniach, wznowionych w poprzedni weekend po miesiącu przerwy. Wojna rozpoczęła się pod koniec lutego. Najbardziej intensywna faza walk zakończyła się w kwietniu, ale od tego czasu dochodzi do sporadycznych ostrzałów.

Do kolejnych walk doszło dwa dni po tym, jak wiceprezydent J.D. Vance zbagatelizował obawy dotyczące stanu konfliktu podczas czwartkowej konferencji prasowej, mówiąc dziennikarzom, że "nie nazwałby wojną" konfliktu z Iranem, bo "nie ma aktywnych strzelanin".