18 dni wojny na Ukrainie. Analiza OSW: Rosjanie prowadzą ofensywę na wszystkich kierunkach, bez znaczących sukcesów

OSW: Rosjanie odtwarzają zdolność bojową

W analizie OSW czytamy, że strona ukraińska po raz kolejny szczególną uwagę poświęciła demoralizacji w szeregach przeciwnika. W Rosji ma dochodzić do masowych odmów wyjazdu do Ukrainy. Mimo to Rosjanie mają podciągać rezerwy, a zgrupowanie agresora odtwarza zdolność bojową i udoskonala zabezpieczenie logistyczne.