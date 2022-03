Teatr dramatyczny w Mariupolu zbombardowany. "To ludobójstwo ludności cywilnej"

Rosyjski atak na teatr dramatyczny w Mariupolu, w którym ukrywały się setki ludzi to niewątpliwie ludobójstwo - mówił w czwartek w TVN24 Andrzej Iwaszko, prezes polsko-ukraińskiego stowarzyszenia w tym mieście. W jego ocenie "Rosja przekroczyła wszystkie możliwe granice prowadzenia wojny". - Kara musi nadejść - oświadczył. Zwrócił uwagę, że ponad 80 procent budynków w Mariupolu zostało zburzonych. - Tam nie da się dalej żyć. To przepiękne miasto stało się miastem widmo - stwierdził Iwaszko ze łzami w oczach.

- Niewątpliwie jest to ludobójstwo ludności cywilnej - oświadczył w TVN24 Andrzej Iwaszko, prezes polsko-ukraińskiego stowarzyszenia w Mariupolu. Podkreślił, że przebywały tam głównie dzieci, kobiety i osoby starsze. - Szczególnie ci, którzy w wyniku bombardowań zostali bez dachu nad głową. Oni tam się ratowali. To był duży budynek, w którym wielu ludzi mogło znaleźć schronienie - powiedział Iwaszko. Jak mówił, szacuje się, że mogło tam przebywać od tysiąca do tysiąca dwustu osób. - Tych ludzi po prostu przysypało gruzami - dodał.

"Rosja przekroczyła wszystkie możliwe granice"

Iwaszko powiedział, że w środę Rosjanie zaatakowali nie tylko teatr, ale także basen Neptun w Mariupolu, który niedawno także był odnowiony. Dodał, że ukrywało się tam ponad tysiąc osób. - Ktoś dawał współrzędne tych obiektów. To nie jest druga wojna światowa, że na ślepo są zrzucane bomby. Pilot, który dokonywał tego ludobójstwa, on dokładnie wiedział, w co celuje. To po prostu się nie mieści w głowie - wyznał. Iwaszko przypomniał też, że w okolicach Mariupolu ostrzelany został konwój, którym ewakuowano mieszkańców.