Rosyjska agresja na Ukrainę. Dlaczego Afryka woli nie krytykować Putina?

Co prawda kraje takie jak Ghana, Nigeria i Kenia potępiały ataki rosyjskich wojsk na cywilów, a w Ukrainie przebywało wielu obywateli tych państw, którzy podobnie jak miliony Ukraińców, zmuszeni byli uciekać przed rosyjskimi bombami, pozostałe afrykańskie rządy do tej pory starały się jednak trzymać z dala od konfliktu.

Kraje afrykańskie "znajdują się w trudnej sytuacji i nie będą chciały dać się wciągnąć w konflikty zastępcze" - twierdzi Remi Adekoya z Uniwersytetu w Yorku, cytowany przez CNN. Jak dodaje, "w afrykańskiej dyplomacji obecny jest silny nurt, który zakłada, że państwa afrykańskie powinny stosować zasadę nieingerencji, a więc nie powinny wdawać się w wojny zastępcze między Wschodem a Zachodem. Jak miało to miejsce podczas zimnej wojny".

Usprawiedliwianie Moskwy

Jednym z afrykańskich liderów, który jasno dał do zrozumienia, że nie zamierza robić wroga z Władimira Putina, był prezydent RPA Cyril Ramaphosa. Przemawiając w czwartek w parlamencie swojego kraju oświadczył, że "są tacy, którzy nalegają, byśmy zajęli bardzo wrogie stanowisko wobec Rosji", ale "my obraliśmy strategię, w której opowiadamy się za dialogiem".

CNN przypomina, że tuż po rosyjskiej inwazji na Ukrainę władze RPA wydały oświadczenie, w którym wezwały Rosję do natychmiastowego wycofania swoich wojsk. Poźniej jednak wielokrotnie obwiniały za wybuch wojny NATO, krytykując rzekome plany rozszerzenia Sojuszu o Ukrainę, czemu Moskwa od zawsze kategorycznie się sprzeciwiała.

Ramaphosa stwierdził w czwartkowym wystąpieniu, że "wojny można było uniknąć", gdyby NATO słuchało ostrzeżeń, że "dalsza ekspansja na wschód doprowadzi do większej, a nie mniejszej niestabilności w regionie". W podobnym tonie wypowiedział się były prezydent RPA Jacob Zuma, który uznał, że Rosja "poczuła się sprowokowana".

RPA była jednym z 17 państw afrykańskich, które nie opowiedziały się za przyjęciem przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucji potępiającej rosyjską inwazję na Ukrainę i wzywającej Moskwę do natychmiastowego wycofania swoich sił. Podobne stanowisko Republika Południowej Afryki zajęła w 2014 roku po aneksji Krymu. Wśród 28 państw afrykańskich, które poparły rezolucję, znalazły się m.in. Nigeria i Egipt. Ośmiu ambasadorów z Afryki zagłosowało przeciw.

Podziw dla rządów twardej ręki

CNN wskazuje, że wiele państw, które wstrzymały się od głosu w ONZ to reżimy autorytarne. Jak tłumaczy politolog Yetunde Odugbesan-Omede z nowojorskiego Farmingdale State College, rządy tych państw "postrzegają jednostronną decyzję Putina o inwazji na Ukrainę jako pokaz siły i ego, który im imponuje i z którym mogą się utożsamiać".

Hipokryzja Zachodu

Adekoya zwrócił uwagę, że choć dyplomata nie wymienił tych państw z nazwy, miał na myśli USA i Wielką Brytanię, które w 2003 roku przeprowadziły inwazję na Irak, za co "nigdy tak naprawdę nie pociągnięto ich do odpowiedzialności". - Wielu ludzi w wielu częściach świata chciałoby zobaczyć kres dominacji Zachodu w porządku światowym i wzrost siły innych regionów - wskazał.

Własne interesy

CNN wskazuje, że Rosja stała się w ostatnich latach jednym z najcenniejszych partnerów handlowych Afryki. Moskwa jest głównym dostawcą broni m.in. do Nigerii, Liberii, Etiopii, czy Mali. Według danych Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem (SIPRI) w latach 2016-2020 18 procent rosyjskiego eksportu zbrojeniowego trafiało do Afryki.

CNN pisze też, że poparcie, a przynajmniej brak krytyki Rosji ze strony państw afrykańskich, "świadczy o przekonaniu sporej części Afryki, że polityka państw zachodnich nie zawsze działa na ich korzyść". - Przesłanie Moskwy jest takie: jeśli macie dość paternalistycznego traktowania was przez Zachód, zostaniemy waszymi partnerami w dziedzinie bezpieczeństwa. To będzie relacja na równych zasadach - powiedział w rozmowie z CNN Aanu Adeoye, ekspert ds. Rosji i Afryki z brytyjskiego Think tanku Chatham House.