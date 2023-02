Joe Biden: pomysł, że Chiny będą negocjować wynik wojny, jest po prostu nieracjonalny

Biden odniósł się w rozmowie z Davidem Muirem do przedstawionego przez chiński rząd planu pokojowego dotyczącego wojny w Ukrainie. - (Prezydent Rosji Władimir - red.) Putin ten plan pochwala, więc jak to może być coś dobrego? - powiedział Biden. - Nie widziałem w planie niczego, co wskazywałoby na to, że jest coś, co byłoby korzystne dla kogokolwiek poza Rosją - dodał.