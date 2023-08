15 lat temu Rosja sprowokowała wojnę i zaatakowała Gruzję

W nocy z 7 na 8 sierpnia 2008 roku wybuchła wojna rosyjsko-gruzińska. W trakcie działań wojennych rosyjskie wojska wtargnęły na kilkadziesiąt kilometrów w głąb gruzińskiego terytorium. W wyniku wojny Tbilisi utraciło kontrolę nad Osetią Południową i Abchazją, a Moskwa zablokowała Gruzinom możliwość przystąpienia do NATO.

Po serii osetyjsko-rosyjskich prowokacji w sierpniu 2008 roku Gruzja podjęła zbrojną próbę odzyskania kontroli nad Osetią Południową, regionem, który oderwał się od niej w latach 90. i przy nieformalnym wsparciu Moskwy uzyskał faktyczną niezależność od Tbilisi. Rosja odpowiedziała wprowadzeniem do tego regionu własnych wojsk, które następnie kontynuowały ofensywę na kilkadziesiąt kilometrów w głąb gruzińskiego terytorium. W 2012 Rosja przyznała, że wojna ta została przez nią sprowokowana, a decyzja o uderzeniu na Gruzję została podjęta znacznie wcześniej .

We wtorek mija 15 lat od wybuchu wojny rosyjsko-gruzińskiej, nazywane często pierwszą europejską wojną w XXI wieku. "Był to pierwszy przypadek naruszenia integralności terytorialnej i próby siłowego przestawienia granic suwerennego państwa przez Federację Rosyjską" - podkreśliło gruzińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w oświadczeniu wydanym w rocznicę tych wydarzeń. Jak dodano, stanowiło to "poważne zagrożenie dla architektury bezpieczeństwa regionu i całej Europy".