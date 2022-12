Białoruski opozycjonista o ewentualnym przystąpieniu Łukaszenki do wojny: to byłoby samobójstwo

Nie należy się łudzić, że Alaksandr Łukaszenka ma wiele do powiedzenia w sprawie ewentualnego udziału Białorusi w wojnie Rosji z Ukrainą - powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową Uładzimir Astapenka, zastępca przedstawiciela do spraw zagranicznych Zjednoczonego gabinetu przejściowego Białorusi. Jednocześnie ocenił, że wprowadzenie białoruskich wojsk na terytorium Ukrainy byłoby dla władcy Białorusi "samobójstwem".

Uładzimir Astapenka, zastępca przedstawiciela do spraw zagranicznych Zjednoczonego gabinetu przejściowego Białorusi , na którego czele stoi liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska , powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że " Alaksandr Łukaszenka stara się wszelkimi sposobami uniknąć podjęcia decyzji o wprowadzeniu białoruskich wojsk na Ukrainę ".

- Dzieje się tak z jednego prostego powodu: byłoby to dla niego samobójstwo. Rzucenie niezmotywowanych i nieprzygotowanych żołnierzy, wbrew woli całego społeczeństwa, na rzeź, i wiedząc, jaka może być odpowiedź ze strony Ukrainy, w bardzo krótkim czasie zdestabilizuje sytuację na całej Białorusi - analizował Astapenka, który jest także szefem misji gabinetu przejściowego w Brukseli.

- Nie należy się jednak łudzić, że władca Białorusi ma w tej sprawie wiele do powiedzenia. Wydaje się, że Władimir Putin, który ma wszelkie środki, by wymusić na Łukaszence każdą decyzję, nie potrzebuje w tej chwili udziału białoruskiego wojska w wojnie. Łukaszenka nie ma już pola manewru, czy możliwości oporu. Z punktu widzenia finansowo-ekonomicznego jest on całkowicie uzależniony od Rosji. Wystarczy, że Kreml zakręci kurek i następuje krach - ocenił białoruski opozycjonista.