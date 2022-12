Jakie są możliwe scenariusze inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę? Eksperci BBC wskazali "kluczowe momenty"

Clark: kluczowe znaczenie będzie miał wynik wiosennej ofensywy Rosji

Piontkowski: Ukraina zwycięży i odzyska swoje ziemie

Znany krytyk Kremla rosyjski politolog Andriej Piontkowski (mieszkający obecnie w USA ) nie ma wątpliwości: Ukraina zwycięży, przywracając pełną integralność terytorialną nie później niż wiosną 2023 roku. Decydują o tym - jego zdaniem - dwa czynniki. Pierwszym jest "bezprecedensowa motywacja, determinacja oraz odwaga ukraińskiego wojska i całego narodu ukraińskiego we współczesnej historii wojskowości". Drugim czynnikiem - jak uznał - jest to, że "Zachód, po latach ugłaskiwania rosyjskiego dyktatora, wreszcie dojrzał i uświadomił sobie skalę historycznego wyzwania, przed którym stoi".

Zanchetta: wojna będzie trwała, perspektywy rozmów pokojowych są marne

Hodges: nie widzę innego wyniku niż klęska Rosji

"Wierzę, że do końca 2023 roku Krym w pełni wróci pod kontrolę Ukrainy, choć może dojść do jakiegoś porozumienia, które pozwoli Rosji na stopniowe wycofywanie swojej bazy morskiej w Sewastopolu" - dodał w swoje opinii generał.

Gendelman: rosyjskiego przełomu w Donbasie nie będzie

"Najważniejsze pytanie brzmi jednak, ile sił ukraińskich jest w tej chwili dostępnych do ofensywy i jaki jest harmonogram formowania i gotowości bojowej nowych brygad na stole u generała Walerija Załużnego (naczelnego dowódcy ukraińskich sił zbrojnych - red.) – czy będą gotowe za miesiąc, dwa lub trzy (...). Po zamarznięciu błota poznamy odpowiedź na to pytanie. I ta odpowiedź przybliży nas trochę do tego, jak to się wszystko skończy" - stwierdził izraelski analityk.