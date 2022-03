Zełenski apeluje do matek rosyjskich żołnierzy. "Nie wysyłajcie swoich dzieci na wojnę"

- Chcę to jeszcze raz powiedzieć rosyjskim matkom. Szczególnie do matek poborowych. Nie wysyłajcie swoich dzieci na wojnę w obcym kraju - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wystąpieniu wideo zamieszczonym w mediach społecznościowych. Z kolei w telewizyjnym przemówieniu zarzucił Rosji, że nie pozwala mieszkańcom opuścić oblężonego Mariupola.

Rosja przyznaje, ze wysłała poborowych na Ukrainę

W środę Rosja po raz pierwszy przyznała się do obecności poborowych na Ukrainie i ogłosiła, że wielu z nich dostało się do niewoli, przy czym wcześniej Kreml utrzymywał, że walczą tam tylko zawodowi żołnierze.

Ukraina w zeszłym tygodniu zaprosiła matki rosyjskich żołnierzy pojmanych na swoim terytorium do przyjazdu i odebrania ich, przy czym Kijów twierdzi, że od czasu inwazji Moskwy na ten kraj do niewoli trafiły dziesiątki jeńców.

7144 powodów do organizowania ewakuacji

Zełenski zarzucił Rosji, że nie pozwala mieszkańcom opuścić oblężonego miasta Mariupol i dodał, że Ukraina spróbuje ponownie dostarczyć tam żywność i leki w sobotę. - Rosyjskie wojska nie wpuściły naszej pomocy do miasta i nadal torturują naszych ludzi, naszych mieszkańców Mariupola. Jutro spróbujemy jeszcze raz. Jeszcze raz wyślemy żywność, wodę i lekarstwa dla naszego miasta - zapewnił Zełenski. Jak dodał, pomimo tego, że rosyjscy najeźdźcy zakłócili pracę większości korytarzy humanitarnych "udało się uratować 7144 osoby". Ewakuowano je z Enerhodara, Buczy, Hostomela i wsi Kozarowyczi. - To jest 7144 powodów, żeby jutro i pojutrze spróbować zorganizować ewakuację Ukraińców z oblężonych miast. My to zrobimy. Zrobimy wszystko, aby do ukraińskich miast dotarła pomoc humanitarna - dodał prezydent Ukrainy.