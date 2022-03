"Umierają z głodu tysiące mieszkańców Mariupola". Żądanie kapitulacji odrzucone

Atak Rosji na Ukrainę trwa 26. dobę. Między innymi 1108 domów i 321 placówek oświatowych znalazło się w spisie orientacyjnych zniszczeń infrastruktury od początku wojny w obwodzie donieckim - poinformowały tamtejsze władze w niedzielę. Tysiące cywilów umierają z głodu na zajętych przez wojska rosyjskie okolicach Mariupola na południu Ukrainy - przekazał szef władz obwodu donieckiego Pawło Kyryłenko. Ukraińskie władze odrzuciły ultimatum wystosowane przez wojska rosyjskie do obrońców Mariupola, żądające poddania się - przekazała wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk na łamach "Ukrainskiej Prawdy".

Apel o korytarz humanitarny

"W tej chwili w zajętych przez nich (rosyjskich żołnierzy) wioskach Manhusz i Mełekyne umierają z głosu tysiące mieszkańców Mariupola, którym udało się schować przed rosyjskimi bombami. To zbrodnia przeciw ludzkości" - napisał Kyryłenko.

PAP/Ukraine in Crisis

Zniszczenia w Mariupolu, zdjęcia z 18.03.2022 PAP/Ukraine in Crisis

Szef władz obwodu donieckiego podkreślił, że władze są gotowe uratować swoich obywateli, ale do tego jest potrzebny korytarz humanitarny. "Zwracam się do wszystkich światowych przywódców - wywierajcie presję na Kreml! Nie pozwólcie umierać ludziom z głodu!" - napisał.

Żądanie kapitulacji odrzucone

Ukraińskie władze odrzuciły ultimatum wystosowane przez wojska rosyjskie do obrońców Mariupola, żądające poddania się - przekazała wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk. "Nie będzie żadnej kapitulacji, nie będzie żadnego składania broni" - oświadczyła ukraińska polityk w nocy z niedzieli na poniedziałek na łamach "Ukrainskiej Prawdy".

W niedzielę Rosja zażądała, by ukraińskie oddziały w Mariupolu złożyły broń i opuściły miasto w poniedziałek rano. Jak poinformował rosyjski generał dywizji Michaił Mizincew, miało to nastąpić między godziną 10.00 a 12.00.czasu moskiewskiego (8.00 do 10.00 czasu środkowoeuropejskiego).