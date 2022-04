"Chciałabym, żebyś trafiła do nieba i była szczęśliwa". Dziewięciolatka pisze list do mamy, która zginęła w Borodziance

List dziewięcioletniej Galii, napisany po śmierci mamy w terminarzu, opublikował w internecie Anton Heraszczenko, doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy. "Chciałabym, żebyś trafiła do nieba i była tam szczęśliwa. Zrobię, co w mojej mocy, aby być dobrą osobą i też dostać się do nieba" - napisała dziewczynka, której matka zginęła w Borodziance.