Wołodymyr Zełenski: wygramy, powstaną nowe domy, miasta, marzenia

Wołodymyr Zełenski opublikował na Facebooku film podzielony na dwie części. W pierwszej pokazuje skalę zniszczeń po rosyjskiej inwazji, przypomina o śmierci cywilów. - "Było". Proste słowo, używane w codziennym życiu, ale dla nas nie jest takie proste, ponieważ teraz zwyczajni Ukraińcy nie mogą powiedzieć "było" bez wybuchania płaczem. To był mój dom. To był mój przyjaciel. To był mój pies. To był mój samochód. To była moja praca. A to był mój ojciec....To była moja córka. Miliony świeżych ran, które krwawią. Rosja pogrążyła Ukrainę we krwi, łzach i ciałach dzieci. Ale jest jedna rzecz, której Rosja nie rozumie. "Było" to słowo, które opisuje jej życie, a my, Ukraińcy, już wiemy, co niedługo nadejdzie - mówi Zełenski.