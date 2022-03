55-letni Ukrainiec bez nóg, Wasyl Stefko, walczy z Rosją

Trwa 22. doba rosyjskiej inwazji. Jednym z obrońców terytorium Ukrainy został 55-letni Wasyl Stefko z zakarpackiej wsi Kusznica, który w 2004 roku stracił obie nogi i porusza się na protezach. "Po prostu nie mogłem dłużej siedzieć w domu. Spakowałem się i poszedłem zapisać się do wojska" - wyjaśniał mężczyzna. Jak dodał, musiał okłamać żołnierza, który prowadził zapisy do wojska, że ma tylko jedną protezę. Jego zdjęcie i historię publikują w internecie ukraińskie siły zbrojne.

"Niesamowita osoba - VASYL STEFKO ze wsi Kusznica w regionie Irszawa (Zakarpacie). 55-latek bez dwóch nóg (!!!) udał się na front, by pokonać wroga!" - napisano na profilu ArmedForcesUkr w mediach społecznościowych, który opublikował zdjęcie mężczyzny z bronią, w mundurze, siedzącego na pojeździe opancerzonym.

"Nie mogłem dłużej siedzieć w domu. Spakowałem się i poszedłem zapisać się do wojska"

Stefko - jak czytamy - dołączył do armii, by pobić Rosjan, którzy "niszczą kraj, zabijają cywilów i zachowują się gorzej niż naziści".

"Przez dwie noce nie mogłem spać, bo widziałem, co się dzieje. Po prostu nie mogłem dłużej siedzieć w domu. Spakowałem się i poszedłem zapisać się do wojska. Przyznaję, okłamałem żołnierza, który mnie zapisywał. Powiedziałem, że mam tylko jedną protezę. Już wcześniej byłem w wojsku, umiem strzelać, dobrze prowadzę auta. Ludzie, którzy nie widzą moich protez nawet nie wiedzą, że nie mam nóg" - cytuje słowa Stefki ukraińska formacja we wpisie zamieszczonym w internecie.