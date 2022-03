Atak Rosji na Ukrainę. Sławomir Dębski: rosyjski potencjał w dalszym ciągu jest duży, ale każda następna ofensywa będzie trudniejsza

Trwa 26. doba inwazji Rosji na Ukrainę. W "Rozmowie Piaseckiego" dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Sławomir Dębski odniósł się do aktualnej sytuacji na froncie. - Potencjał rosyjski w dalszym ciągu jest duży - ocenił. Dodał jednocześnie, że "każda następna ofensywa będzie trudniejsza i będzie wymagała poszukiwania rezerw osobowych". Gość TVN24 odniósł się też do planowanej wizyty prezydenta USA Joe Bidena w Polsce.

Jego zdaniem "mamy do czynienia de facto z dwoma frontami". - Na pierwszym walczą Ukraińcy, próbują odbić rosyjską agresję i się jej przeciwstawić. I oczywiście każde rozstrzygnięcie polityczne dotychczas było wynikiem tego, co udało się osiągnąć na polu bitwy - powiedział.

Jak wskazał, "potencjał rosyjski w dalszym ciągu jest duży". - Chociaż, skoro ta armia nie zdołała zmobilizować wystarczającego potencjału do decydującego uderzenia na samym początku, to każda następna ofensywa będzie trudniejsza i będzie wymagała poszukiwania rezerw osobowych - ocenił. - Widać w tej chwili, że Rosjanie ściągają najemników z Afryki, Syrii, Osetyńców, czyli nie dają sobie rady z mobilizowaniem regularnej armii - dodał.

Dębski: Ukraina pierwszą fazę wojny wygrała

Zdaniem Dębskiego "Rosjanie próbują wymyśleć drugi plan". - Ta pauza strategiczna do tego służy, aby przenalizować, co poszło źle i spróbować tymi środkami, które mamy, osiągnąć coś, co zapewni jakieś zwycięstwo - mówił. Jednocześnie dodał, że "to musi być takie zwycięstwo, które zmusi Ukraińców do przyjęcia rosyjskiej wizji pokoju". - A na razie rosyjska wizja pokoju sprowadza się do bezwarunkowej kapitulacji - podkreślił gość TVN24.