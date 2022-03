Rosyjski atak na Jaworów, przy granicy z Polską. Ostrzelano Centrum Sił Pokojowych i Bezpieczeństwa

Nocne ostrzały miast

Rosyjskie siły zbrojne zintensyfikowały w nocy z soboty na niedzielę ostrzał ukraińskich miast. Silnemu ostrzałowi zostały poddane miasta Siewierodonieck i Rubiżne w obwodzie ługańskim - poinformowała ukraińska Państwowa Służba do spraw Sytuacji Nadzwyczajnych. Uszkodzeniu bądź zniszczeniu uległo ponad 60 budynków - domów jednorodzinnych i bloków mieszkalnych.

Po godzinie 2 czasu lokalnego (godzinie 3 w Polsce) w wielu ukraińskich miastach rozległy się syreny alarmowe. "W Kijowie ogłoszono alarm przeciwlotniczy! Prosimy wszystkich o udanie się do schronów obrony cywilnej" - obwieściła administracja miejska na Telegramie. Alarm został też ogłoszony we Lwowie, gdzie schronienie znalazły tysiące uciekinierów i w Połtawie w centralnej części Ukrainy.

W sobotę późnym wieczorem doszło do znacznych zniszczeń w Makarowie w obwodzie kijowskim. Analiza materiału ikonograficznego, jaką przeprowadziła CNN, wskazuje, że uszkodzone zostały fasady wychodzące na północ, co potwierdza, że ostrzału dokonały wojska rosyjskie.

Bezpieczeństwo Polski. Gwarancje USA i NATO

Atak na poligon i Międzynarodowe Centrum Sił Pokojowych i Bezpieczeństwa w Jaworowie w obwodzie lwowskim to przeprowadzony najbliżej granic Polski i NATO ostrzał ze strony sił rosyjskich. Sojusz Północnoatlantycki i Stany Zjednoczone zapewniają o bezpieczeństwie Polski w inwazji Rosji na Ukrainę.

Wiceprezydent USA Kamala Harris w czasie wizyty w Polsce w czwartek podkreślała, że "zobowiązanie USA do realizacji artykułu 5. [Sojuszu Północnoatlantyckiego - przyp. red.] jest niepodważalne". - Stany Zjednoczone przygotowane są do tego, żeby bronić każdego centymetra terytorium NATO. Stany Zjednoczone poważnie przyjmują, że atak na jednego jest atakiem na wszystkich - dodała. Powtórzyła to także w czasie swojej wizyty w Rumunii, kolejnego dnia.