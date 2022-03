Rosyjskie ministerstwo obrony: po raz kolejny wykorzystane zostały hipersoniczne pociski Kindżał

W niedzielę rosyjski resort obrony przekazał, że po raz kolejny zostały wykorzystane pociski hipersoniczne Kindżał, tym razem do zniszczenia magazynów paliw w Konstantinowce na południu Ukrainy. O tym, że Rosja wcześniej użyła w Ukrainie pocisków Kindżał, informowała w sobotę stacja CNN, powołując się na źródła, które potwierdziły tę informację. Podano, że był to pierwszy przypadek użycia tej broni w walce.

Pociski te to najnowszy produkt przemysłu zbrojeniowego Rosji. Są wystrzeliwane z samolotów MiG-31. Ich prędkość przekracza kilka razy prędkość dźwięku, sprawiając, że są trudne do wykrycia, co stanowi wyzwanie dla systemów obrony przeciwrakietowej. Pociski hipersoniczne mogą też poruszać się po znacznie niższej trajektorii niż pociski balistyczne o dużej sile rażenia, które są tym samym łatwiejsze do wykrycia.