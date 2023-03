Kliczko: od początku agresji Rosjanie przy użyciu dronów zabili w mieście 160 osób

Bronimy Bachmutu, ponieważ jeśli to miasto upadnie, rosyjskie wojska będą miały otwartą drogę do zajęcia innych ośrodków w Donbasie, takich jak Kramatorsk czy Słowiańsk - oznajmił we wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w rozmowie z amerykańską stacją CNN.

Polityk zwrócił uwagę na zupełnie odmienne motywacje ukraińskich i rosyjskich żołnierzy walczących w Bachmucie. "Rozumiemy, co Rosja chce tam osiągnąć. (Kreml) potrzebuje jakiegokolwiek, nawet małego zwycięstwa. Nawet poprzez zrujnowanie wszystkiego w (tym mieście) i zamordowanie tam wszystkich cywilów. Jeśli Rosja zatknęłaby w Bachmucie swoją flagę, pomogłoby to (władzom w Moskwie) zmobilizować społeczeństwo w przekonaniu, że rosyjska armia jest (jakoby nadal) potężna" - ocenił Zełenski.

Prezydent zdementował pojawiające się od kilku dni pogłoski, że część ukraińskiego dowództwa wojskowego opowiada się za wycofaniem wojsk z Bachmutu pod naporem przeważających sił wroga. "Nigdy czegoś takiego nie słyszałem. Musimy w pierwszej kolejności myśleć o naszych ludziach. Nikt (w Bachmucie) nie powinien być otoczony, okrążony - to jest bardzo ważne. Wojskowi sami widzą, że musimy pozostać tam silni, pomimo tego, że Rosja zrujnowała całe miasto. (Ukraińskie) oddziały pomagały dzieciom, cywilom opuścić Bachmut. Nawet do dzisiaj ludzie wyjeżdżali z tego miejsca. Pomagaliśmy wszystkim" - podkreślił rozmówca CNN.