Ukraińskie władze: Rosjanie znów ostrzeliwują Chersoń, z którego uciekają ludzie

Ukraina posiada dowody na to, że to Rosjanie wysadzili tamę na Dnieprze w Nowej Kachowce – powiedział PAP przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) Andrij Jusow. Twierdzenie, że mogli to zrobić Ukraińcy, wywołuje co najmniej zdziwienie – wskazał.

"Ukraina na szczeblu służb specjalnych, w tym wywiadu wojskowego, uprzedzała o zaminowaniu zapory i Kachowskiej Elektrowni Wodnej jeszcze w tamtym roku. Ukraina wtedy głośno mówiła o tym, że przygotowywane jest wysadzenie tej zapory" – powiedział.