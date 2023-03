Biden i von der Leyen zapowiadają nowe kroki, by uderzać w kraje omijające sankcje wobec Rosji

- Podejmiemy nowe kroki, by uderzać w dodatkowych graczy w państwach trzecich na całym świecie zaangażowanych w omijanie sankcji przeciwko Rosji - ogłosili po spotkaniu w Białym Domu prezydent USA Joe Biden i szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Przedmiotem dyskusji był też spór o subsydia dla producentów aut elektrycznych.

- Naszym głównym przesłaniem było oczywiście to, że będziemy wspierać Ukrainę tak długo, jak to konieczne - powiedziała dziennikarzom przewodnicząca KE. Jednocześnie, pytana o amerykańskie ostrzeżenia w kwestii rozważanego przez Chiny wysłania śmiercionośnej pomocy wojskowej Rosji, niemiecka polityk stwierdziła: "myślę, że jest to sprawa dotycząca zainteresowanych krajów". Nie jest jednak pewne, czy prawidłowo usłyszała to pytanie.