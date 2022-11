Wołodymyr Zełenski: Rosjanie nacierają w obwodzie donieckim

Wielka Brytania wysyła na Ukrainę ogrzewane namioty i zestawy do spania w ekstremalnie niskich temperaturach, aby pomóc siłom zbrojnym tego kraju w przetrwaniu mroźnej zimy - poinformował brytyjski rząd.

Ukraińskie siły zbrojne otrzymają 12 tys. zestawów, w skład których wchodzą śpiwory do spania w zimnej pogodzie i maty, a także 150 namiotów, a do połowy grudnia dostaną też 25 tys. zestawów odzieży przystosowanej do ekstremalnie zimnej pogody, składających się z ocieplanych kurtek, spodni i bardzo ciepłych butów, rękawic i skarpet.

Jak zaznaczono w opublikowanym komunikacie, te ostanie zestawy są niezależne od ponad 7000 zestawów odzieży na normalną zimną pogodę, które już otrzymali żołnierze przechodzący w Wielkiej Brytanii podstawowe przeszkolenie wojskowe.