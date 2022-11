Zełenski: konieczne jest nakłonienie Rosji do "prawdziwych rozmów pokojowych"

czytaj dalej

Elon Musk, najbogatszy człowiek świata i nowy właściciel Twittera, wezwał wyborców do zagłosowania na kandydatów Partii Republikańskiej we wtorkowych wyborach do Kongresu Stanów Zjednoczonych. Jak stwierdził, zmuszenie do dzielenia się władzą przez obie partie utemperuje ich "ekscesy".