Rosja użyła w atakach na Ukrainę nowego typu bomb. Ważą 1,5 tony

Analitycy Instytutu Badań nad Wojną (ISW) po przeanalizowaniu sytuacji doszli do wniosku, że wojska rosyjskie nie będą w stanie otoczyć Bachmuta w najbliższym czasie.

"Wydaje się, że siły rosyjskie zapewniły sobie wystarczającą przewagę pozycyjną, aby dokonać obejścia w niektórych obszarach Bachmutu, ale nie zmusiły jeszcze sił ukraińskich do odwrotu i jest mało prawdopodobne, aby były w stanie okrążyć miasto w najbliższym czasie" - cztamy w najnowszej analizie.

Obejście to forma manewru taktycznego, w którym nacierające wojska obchodzą przeciwnika, unikając kontaktu ogniowego. Jego celem jest zdobycie obiektów na tyłach przeciwnika, zmuszając go do ich opuszczenia.