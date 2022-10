Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA: Ameryka szybko udzieli większej pomocy Ukrainie

Prezydent USA Joe Biden wyraził sceptycyzm wobec czwartkowego zapewnienia prezydenta Rosji Władimira Putina, który oznajmił, że nie ma zamiaru użyć broni jądrowej w Ukrainie.

- Jeśli nie ma zamiaru, to dlaczego ciągle o tym mówi? Dlaczego mówi o możliwości użycia taktycznej broni jądrowej? (…) On jest bardzo niebezpieczny w swoim podejściu do tego – przekonywał Biden w wywiadzie dla NewsNation.