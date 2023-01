Ministerstwo zdrowia Ukrainy: od początku wojny Rosja uszkodziła i zniszczyła 1206 placówek medycznych

Turecki statek towarowy został trafiony rosyjską rakietą w porcie w Chersoniu na południu Ukrainy - poinformowała agencja Reutera. Statek jest zakotwiczony w tym porcie od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

W sieci pojawiły się nagrania, pokazujące duży pożar na mostku tureckiej jednostki o nazwie Tuzla. Drobnicowiec należy do firmy Cayeli Shipping, która do tej pory odniosła się do informacji o incydencie.