Ukraiński sztab: Rosja wysyła nowe wojska na front

Na miejscu piątkowej strzelaniny w 10. dzielnicy Paryża, gdzie 69-letni mężczyzna zabił trzy osoby, doszło do starć kilkuset osób z policją, która użyła gazu łzawiącego. Kurdyjska Rada Demokratyczna we Francji opisała strzelaninę jako "atak terrorystyczny". "Kurdowie we Francji stali się celem haniebnego ataku w sercu Paryża" - napisał w internecie prezydent Francji Emmanuel Macron.