Szef MSZ Ukrainy: masowe uprowadzenia dzieci przez Rosję to ludobójstwo

Prezydent USA Joe Biden rozmawiał we wtorek w Warszawie z przedstawicielami polskiej opozycji. Jednym z nich był marszałek Senatu Tomasz Grodzki, który w środowych "Faktach po Faktach" opowiedział o swej wymianie zdań z amerykańskim przywódcą. - Usłyszałem: "keep going, do your job". "Róbcie swoje". I tak dalej będziemy robić, jak robimy od ponad trzech lat - dodał polityk Koalicji Obywatelskiej.