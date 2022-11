Rosjanie ostrzelali szpital położniczy. Władze: zabili niemowlę

Podczas rosyjskiej okupacji moja córeczka budziła się z krzykiem, że Rosjanie zabierają dzieci – powiedziała PAP Ołeksandra, mieszkanka wyzwolonego przez wojska ukraińskie Chersonia. Po wejściu do miasta naszych żołnierzy pokazałam jej, że już nic jej nie grozi – relacjonuje.

"Mamy czteroletnią córeczkę. Jakiś czas przed wyzwoleniem zaczęła budzić się w nocy z płaczem, że śni jej się, że rosyjscy żołnierze zabierają dzieci. W końcu dowiedzieliśmy się, że nasi chłopcy weszli do Chersonia. I następnego dnia my z mężem i inni rodzice przyprowadzali dzieci, by pokazywać im naszych żołnierzy, żeby jakoś je uspokoić. Te dzieci, po cztery, po siedem lat, stały obok tych żołnierzy i płakały”