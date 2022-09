Wołodymyr Zełenski przedstawił "formułę dla pokoju"

Ukraina padła ofiarą zbrodni i żądamy za nią kary. Powinniśmy stworzyć specjalny trybunał, by ukarać Rosję za jej zbrodnie, wkrótce zgłosimy projekt w tej sprawie. Nie możemy zgodzić się na tymczasowe wstrzymanie wojny, Rosja wykorzysta ją do przygotowań do kolejnego ataku – powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski do uczestników Zgromadzenia Ogólnego ONZ.