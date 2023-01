Niemiecki minister obrony Boris Pistorius planuje wizytę w Ukrainie. "Szybko"

Niedziela jest 333. dniem inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę. Minister obrony Niemiec Boris Pistorius planuje wkrótce odwiedzić Ukrainę. - To, co jest pewne, to fakt, że szybko udam się do Ukrainy - powiedział nowy minister w rozmowie z "Bild am Sonntag". Niemiecka gazeta zwróciła uwagę, że Berlin jest pod presją, by wyraził zgodę na przekazanie walczącej Ukrainie niemieckich czołgów. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.