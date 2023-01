Minister obrony Ukrainy: nasi żołnierze będą się szkolić na czołgach Leopard w Polsce

Na razie papież Franciszek nie pojedzie na Ukrainę - oświadczył szef watykańskiej dyplomacji, arcybiskup Paul Gallagher. Zapewnił : "Papież pamięta zawsze o zaproszeniu, ale chce złożyć tę wizytę w odpowiednim momencie, a nie wydaje się, by był on teraz".

Szef dyplomacji Stolicy Apostolskiej stwierdził również, nawiązując do kwestii wysyłania broni do Kijowa: "Zawsze utrzymywaliśmy, że Ukraina ma prawo bronić się, ale musi być to obrona proporcjonalna".