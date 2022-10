Analiza ISW: rosyjskie władze przerzucają się odpowiedzialnością za niepowodzenia

Trwa wzajemne przerzucanie się odpowiedzialnością między rosyjskimi władzami regionalnymi a ministerstwem obrony za "niepowodzenia administracji wojskowej" przy zarządzonej przez prezydenta Rosji częściowej mobilizacji - przekazuje Instytut Studiów nad Wojną (Institute for the Study of War, ISW) w najnowszej analizie.