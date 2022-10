Władze Kijowa zarządziły przerwy w dostawie prądu

Prezydent Ukrainy w wieczornym wystąpieniu wideo wezwał mężczyzn mieszkających na tymczasowo zajętych terenach południa i wschodu Ukrainy do podjęcia próby wyjazdu, aby nie dać się wcielić do rosyjskiej armii, donosi Ukrinform. - Szczególnie chcę dzisiaj zwrócić się do naszych ludzi na czasowo okupowanych terenach południowej i wschodniej Ukrainy-powiedział Wołodymyr Zełenski- okupanci będą próbowali werbować was do swojej armii. Tak samo jak to było w Doniecku i Ługańsku. Unikajcie tego jak tylko możecie. Spróbujcie opuścić okupowane terytorium - powiedział Wołodymyr Zełenski.