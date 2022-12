Ukraina może wyzwolić Krym, generał Ryan wskazuje "cztery warunki"

Na Ukrainę udało się sprowadzić troje dzieci, które zostały oddzielone od rodziców i wywiezione w sierpniu do Rosji "do sanatorium" – poinformował we wtorek wieczorem ukraiński rzecznik praw człowieka Dmytro Łubinec.

Dodał, że dzieci zostały wywiezione w trakcie czasowej okupacji przez Rosjan obwodu charkowskiego.