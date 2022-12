Generał Bell: zdobycie Kijowa przez Rosję byłoby niezwykle trudne

- Kluczowym zadaniem nas wszystkich w tej chwili, moim i każdego z naszych dyplomatów i urzędników, jest to, aby światowe poparcie dla Ukrainy w przyszłym roku nie tylko pozostało na tym samym poziomie, co w tym roku, ale także wzrosło. Dokładnie według tych wskaźników, które są niezbędne do wzmocnienia naszych działań obronnych - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wieczornym przemówieniu wideo..

- To jest artyleria: potrzebujemy więcej dział, pocisków, to są nowoczesne czołgi, których jeszcze na Ukrainę nie dostarczono, to systemy dalekiego zasięgu, nowoczesna i naprawdę skuteczna obrona przeciwlotnicza - wyliczał.