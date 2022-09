Zełenski: To nie jest cisza. To przygotowanie do następnej serii

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył w niedzielę wierczorem, że kontrofensywa wojsk ukraińskich przeciwko armii rosyjskiej będzie kontynuowana a wrażenie, iż na froncie, po serii zwycięstw ukraińskich, zapanowała "pewna cisza" jest mylne.



W wieczorym nagraniu wideo Zełenski wymienił miejscowości i obwody wyzwolone ostatnio przez siły ukraińskie.

Prezydent oświadczył następnie: "Być może niektórym z was może się wydawać, że po serii zwycięstw mamy pewną ciszę. Ale to nie jest cisza. To przygotowanie do następnej serii (nazw wyzwolonych miejscowości) ponieważ Ukraina musi być wolna, cała Ukraina".