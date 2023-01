Biały Dom: każdy kraj powinien podjąć własną decyzję w sprawie pomocy Ukrainie

Berlin nie zezwoli na eksport niemieckich czołgów Leopard na Ukrainę, o ile swoich czołgów nie wyślą tam USA - poinformował w środę dziennik "The Wall Street Journal", powołując się na wysokiej rangi niemieckich urzędników.

Kraje należące do NATO dysponują 2 tys. takich czołgów, które uważane są za jedne z najlepszych na świecie - wynika z danych londyńskiego think tanku International Institute for Strategic Studies.

"WSJ" przypomina, że kilka rządów państw europejskich zadeklarowało, że chcą wysłać na Ukrainę swoje wyprodukowane w Niemczech czołgi.