Władze Ukrainy o ryzyku ataku z Białorusi. "Utworzyliśmy system barier"

Prezydent Łotwy Egils Levits powiedział podczas dyskusji panelowej w ramach Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, że agresja Rosji na Ukrainę to ideologiczna wojna imperialna, którą można sobie wyobrazić w XIX wieku, ale dla której nie może być miejsca w XXI wieku.

Ta wojna jest ideologiczna. Putin wskrzesił starą imperialistyczną, kolonialną i rasistowską ideologię z XIX wieku, kiedy najazdy na inne kraje i próby ich podboju były akceptowalne. Ale w XXI wieku wygląda to dziwnie. Państwa europejskie stosunkowo łatwo z niej zrezygnowały w połowie ubiegłego stulecia. Teraz widzimy, że Rosji bardzo trudno jest porzucić taką ideologię – powiedział łotewski przywódca.



Jego zdaniem agresja Rosji zależy nie tylko od Putina, bowiem duża część rosyjskiego społeczeństwa popiera taką ideologię.

- Dlatego demokratyczny świat musi zrozumieć, że Rosja jeszcze długo pozostanie państwem agresywnym. Społeczeństwo rosyjskie będzie mogło porzucić taką ideologię dopiero po przemyśleniu swojej przeszłości, uświadomieniu sobie tego, co zrobiło i pokucie. A ten proces może trwać bardzo długo - ocenił Levits.



Według prezydenta Łotwy w tej sytuacji jedyną obroną jest odstraszanie Rosji przez niezawodne zdolności obronne.

- To jest droga do pokoju. W naszych warunkach obrona narodowa to obrona zbiorowa. Razem my wszyscy, 30 (a wkrótce - 32) krajów NATO, jesteśmy znacznie silniejsi niż Rosja. To jest podstawa naszego bezpieczeństwa w Europie i na obszarze północnoatlantyckim – przekonywał.