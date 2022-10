Eksperci ISW: coraz większa krytyka i wstrzymana mobilizacja w Moskwie

czytaj dalej

Rosjanie kolejny raz zbombardowali Kijów. Według ukraińskich władz w poniedziałek użyli do tego irańskich dronów kamikadze Shahed-136. To dość nowy rodzaj uzbrojenia, który podczas wojny w Ukrainie dowodzi swojej skuteczności. - Zaletą Shahed-136 jest jego względnie niska cena, a przez to i możliwość powszechnego zastosowania - wyjaśnia ekspert. Czym są i jak działają irańskie drony kamikadze?