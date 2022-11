Prawie 300 milionów dolarów na pomoc wojskową dla Ukrainy

czytaj dalej

Inwazja zbrojna Rosji na Ukrainę trwa od 267 dni. Liczba rannych w porannym ostrzale miasta Dniepr wzrosła do 23 - poinformował w czwartek wieczorem szef władz regionalnych Wałentyn Rezniczenko. Piętnaście osób spośród rannych trafiło do szpitala, jedna osoba jest w stanie ciężkim. Przedstawiciel sztabu generalnego armii ukraińskiej przekazał, że żołnierze ukraińscy doszli do brzegu Dniepru, co daje im możliwość sprawowania kontroli nad strefą w pobliżu anektowanego Krymu. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.