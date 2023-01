Pierwszy żołnierz USA w ośrodku szkoleniowym ukraińskich żołnierzy

Dyrektor CIA Bill Burns przed rosyjską inwazją ujawnił Wołodymyrowi Zełenskiemu szczegóły planowanego przez Kreml zamachu na niego, informuje "The Insider" na podstawie książki Chrisa Whipple "The Fight of His Life: Inside Joe Biden's White House", która ukaże się we wtorek.

autor książki twierdzi, że to prezydent Joe Biden polecił Burnsowi polecieć do Kijowa i "podzielić się dokładnymi detalami na temat rosyjskich spisków". "To natychmiast zwróciło uwagę Zełenskiego. Był zaskoczony, otrzeźwiony tą wiadomością. (…) Dane wywiadowcze były tak szczegółowe, że pomogłyby siłom bezpieczeństwa Zełenskiego udaremnić dwa oddzielne rosyjskie zamachy na jego życie" - napisał Whipple.